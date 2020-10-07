У Європарламенті закликали воєначальників Білорусі не виконувати злочинні накази

Група депутатів Європарламенту звернулася до 24 вищих офіцерів та генералів збройних сил Білорусі із закликом не виконувати злочинні накази режиму Лукашенка.

Копію листа англійською та російською мовами кореспондент Укрінформу отримав від євродепутата парламентської групи Європейської народної партії Раси Юкневічене (Rasa Juknevičienė), колишнього міністра оборони Литви. Відеозвернення за її участю оприлюднене в мережі YouTube.

«Для вас прийшов час прийняти особисте рішення: бути вірними присязі та захищати народ Білорусі або слідувати незаконним вказівкам нелегітимного узурпатора, громадянина Олександра Лукашенка. Віддавати злочинні накази – це злочин, але злочином є також і виконання злочинних наказів. Міжнародне співтовариство не залишить ці злочини поза увагою», - йдеться у листі на воєначальників Білорусі, кожного з яких згадали поіменно.

Європейські політики наголосили, що таємна інаугурація Олександра Лукашенка, яка відбулася 23 вересня 2020 року, не має жодних правових або моральних підстав, та не робить Лукашенка президентом або головнокомандувачем збройними силами Білорусі.

«Віднині Олександр Лукашенко не є президентом Республіки Білорусь, він є лише організатором силового захоплення влади та державного заколоту, тому будь-які вказівки, що надходять від Лукашенка, є незаконними», - наголошують автори листа.

Вони закликали білоруських офіцерів не перетворюватися на частину «військової хунти» Лукашенка та не ставати співучасниками злочину.

Під листом свій підпис поставили також євродепутати Андріс Кубілюс, Вітольд Ващиковський, Міхаель Галер та ще 21 член Європарламенту.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.