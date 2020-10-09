Дипломатичний скандал: Румунія теж відкликає посла з Білорусі

Румунія вирішила підтримати Польщу та Литву, від яких Білорусь нещодавно зажадала скорочення дипломатичної присутності, та відкликати свого посла з Мінська.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

«Ми вирішили відкликати нашого посла з Білорусі для консультацій на знак солідарності з Литвою і Польщею», - написав посол.

За його словами, Білорусь має зрозуміти, що використання дипломатичного тиску на держави-члени Євросоюзу не сприятиме діалогу та не принесе позитивних результатів.

Як повідомлялося, раніше своїх послів з Білорусі відкликали Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Болгарія та Словаччина.

Раніше Укрінформ повідомляв, що МЗС Білорусі 2 жовтня зажадав від Польщі й Литви скоротити штат посольств: з 25 дипломатів у диппредставництві Литви мають залишитися 14, а в посольстві Польщі - 18.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.