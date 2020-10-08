Словаччина на знак солідарності з Литвою та Польщею теж відкликає посла з Мінська

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок заявив на зустрічі з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською, що його країна відкличе свого посла з Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі Тихановської.

«Міністр заявив, що Словаччина планує відкликати посла з Білорусі на знак солідарності з литовськими і польськими колегами», - йдеться в публікації.

Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Німеччини.

Дипломатичний скандал між Білоруссю і країнами ЄС спалахнув 2 жовтня з вимоги МЗС Білорусі до посольств Польщі і Литви скоротити кількість працюючих у Білорусі дипломатів. МЗС також запропонувало Варшаві і Вільнюсу відкликати для консультацій своїх послів, які працюють у Білорусі.

За даними Gazeta Wyborcza, до Польщі повинні повернутися 32 дипломати, а до Литви - 11. В МЗС Польщі вирішили не відповідати Білорусі тим самим і поки що не планують вимагати відкликання білоруських дипломатів з Варшави.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.