НАТО нагадує Москві й Мінську про необхідність поважати суверенні права білорусів

Москва і Мінськ мають поважати суверенне право білоруського народу визначати власне майбутнє.

Про це у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Північноатлантичного альянсу.

«Як Мінськ, так і Москва мають поважати право народу Білорусі визначати власне майбутнє шляхом інклюзивного політичного діалогу», - наголосив керівник Альянсу.

Він відзначив, що всі союзники в НАТО підтримують суверенітет і незалежність Білорусі, та висловив жаль з приводу рішення білоруської влади обмежити дипломатичну присутність союзників по НАТО у Мінську, розцінивши його як безпідставне.

«Союзники є солідарними одне з одним, ми закликаємо Мінськ переглянути таке рішення», - додав Столтенберг.

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Як повідомлялося, дипломатичний скандал між Білоруссю і країнами ЄС розгорівся 2 жовтня з вимоги МЗС Білорусі до посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів, які працюють у Білорусі.

У Білорусі вже майже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: НАТО