«Дипломатична» вимога Білорусі не залишиться без адекватної відповіді — Варшава

Польща знайде можливість адекватно відреагувати на вимогу Білорусі різко зменшити кількість дипломатичного персоналу РП у Мінську.

Як передає Укрінформ з посиланням на РАР, про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач.

“Вимога радикального зменшення кількості польського дипломатичного персоналу в Білорусі не залишиться без адекватної відповіді з польського боку… Польща знайде сфери і способи, аби відповісти на цей недружній жест у відповідний час і у відповідній формі”, - повідомив Пшидач.

За його словами, це скорочення особливо стосуватиметься польських консулів. Відтак дії офіційного Мінська шкодять безпосередньо простим білорусам, оскільки різко обмежиться доступ громадян країни до отримання віз для в’їзду до ЄС. Донині саме польські консульські установи видавали білорусам найбільше віз серед усіх країн ЄС.

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Як зауважив заступник глави МЗС Польщі, пошуками винних за ситуацію в Білорусі у Варшаві, Вільнюсі чи Брюсселі Олександр Лукашенко намагається відвернути увагу від політичної кризи у своїй країні.

“Наносячи удар по сусідах він, насправді, лише послабить шанси зберегти незалежну і суверенну Білорусь”, - підкреслив Пшидач.

Польський дипломат зауважив, що у світлі дій Мінська щодо Польщі та Литви реакція країн ЄС була рішучою і солідарною. Він нагадав, що у жесті солідарності з Варшавою і Вільнюсом кілька країн ЄС відкликало своїх послів на консультацію. Натомість кілька нових послів країн ЄС найближчим часом не поїдуть до Мінська.

Пшидач повідомив, що Польща змушена буде скоротити кількість свого дипломатичного персоналу в Білорусі, оскільки має в цій сфері дуже обмежене поле до маневру.

Як повідомлялося, білоруська влада 2 жовтня висунула вимогу Польщі та Литві зменшити до 9 жовтня кількість свого дипломатичного персоналу до рівня, який Мінськ має у цих країнах з огляду на їх “деструктивну діяльність”. Крім цього, Білорусь відкликала своїх послів у Варшаві та Вільнюсі для консультацій

Як інформує Gazeta Wyborcza, до Польщі мали б повернутися 32 дипломати, а до Литви – 11. Як зазначається, у МЗС Польщі вирішили не відповідати Білорусі тим самим, і поки що не планують вимагати відкликання білоруських дипломатів з Варшава.

Фото: www.gov.pl