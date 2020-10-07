Латвія і Естонія теж відкликають своїх послів з Білорусі - ЗМІ

Посол Латвії Ейнарс Семаніс і посол Естонії Меріке Кокаєв відкликані з Білорусі в свої столиці для консультацій, найближчими днями вони поїдуть з Мінська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви і Німеччини.

Зазначається, що дипломатичний скандал між Білоруссю і країнами ЄС розгорівся 2 жовтня з вимоги МЗС Білорусі до посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів, які працюють у Білорусі. МЗС також запропонував Варшаві і Вільнюсу відкликати для консультацій своїх послів, які працюють у Білорусі.

Литва і Польща спочатку відмовилися відкликати послів, але пізніше передумали, і 5 жовтня посол Литви і посол Польщі поїхали в свої столиці.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.