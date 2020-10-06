Тихановська на зустрічі з Меркель: Народ Білорусі чекає на інвестиційну підтримку

Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська на зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель заявила, що білоруський народ чекає на припинення насильства, звільнення політв'язнів, проведення виборів, а також на інвестиційну підтримку.

Про це повідомляє ТГ-канал «Світлана Тихановська», передає Укрінформ.

Під час зустрічі, яка тривала 45 хвилин, Тихановська, зокрема, сказала, що білоруський народ «очікує на інвестиційну підтримку, допомогу незалежним медіа і громадським організаціям - для подолання наслідків кризи».

Екскандидат у президенти нагадала, що у в'язниці продовжують перебувати народні лідери, такі як Сергій Тихановський і Марія Колесникова. Тому зараз важливо зупинити насильство і звільнити політв'язнів.

За словами «національного лідера Білорусі», протести у країні - «це не боротьба проти Росії або Європи, це наслідок внутрішньобілоруської кризи». «І головна мета народу зараз - нові вибори. Важливо, щоб вони були проведені найближчим часом, оскільки 26 років народ жив під тиском - і терпіти його більше не має наміру», - вважає Тихановська.

Під час зустрічі вона подарувала Меркель біло-червоно-білу парасольку і книгу «Краіна Беларусь» у німецькому перекладі.

Як повідомлялося, Тихановська прибула до Берліна напередодні, 5 жовтня. Офіційний представник федерального уряду Штеффер Зайберт заявив, що канцлер ФРН Ангела Меркель своєю зустріччю з Тихановською хоче показати свою підтримку білорусам. У середу з Тихановською в Берліні зустрінеться також міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Тим часом у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат СвітланаТихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Останніми днями вона відвідує європейські столиці та зустрічається з політиками ЄС.