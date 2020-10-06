Частина країн ЄС відкликає своїх послів з Білорусі для консультацій

Ряд країн Євросоюзу у порозумінні з органами ЄС прийняли рішення про відкликання своїх послів з Білорусі для проведення консультацій.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

"У координації із зовнішньополітичною службою ЄС та країнами-членами Євросоюзу ми прийняли рішення про відкликання для проведення консультацій частини послів, які акредитовані в республіці Білорусь",- написав Рау.

Він подякував іншим країнами Спільноти за солідарність із Польщею та Литвою.

За словами міністра, підтримка білорусів у їх прагненні до демократизації країни залишається пріоритетом.

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Рау зауважив, що ЄС потребує каналів комунікації і можливості дій в інтересах суверенної і демократичної Білорусі.

"Будь-які спроби несправедливого засудження (з боку Білорусі – ред.) країн-членів викличуть однозначу і солідарну відповідь ЄС", - попередив Рау.

Як повідомлялося, білоруська влада 2 жовтня закликала Польщу та Литву зменшити до 9 жовтня кількість свого дипломатичного персоналу до рівня, який Мінськ має у цих країнах з огляду на їх "деструктивну діяльність". Крім цього, Білорусь відкликала своїх послів у Варшаві та Вільнюсі для консультацій.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.