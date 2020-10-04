У ЄС зреагували на вимогу Білорусі скоротити дипломатичну присутність Польщі й Литви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав необґрунтованою вимогу режиму Олександра Лукашенка до Польщі й Литви відкликати своїх послів та скоротити рівень дипломатичного представництва в Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву високого представника ЄС, оприлюднену на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Вимога білоруської влади до Польщі й Литви відкликати своїх послів та суттєво зменшити рівень дипломатичного представництва у Мінську є необґрунтованою та прикрою. Вона спрямована проти логіки діалогу та лише посилить ізоляцію влади у Мінську» - зазначив Боррель.

Він наголосив, що тиск білоруської влади на окремі країни Євросоюзу з метою послаблення його єдності не матиме успіху. За словами Борреля, це було чітко підтверджено під час засідання Європейської ради 1 жовтня, коли всі члени ЄС закликали білоруську владу припинити насильство і репресії, звільнити всіх затриманих та політичних в’язнів, а також поважати свободу медіа та громадянського суспільства, розпочати інклюзивний національний діалог.

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«Євросоюз продовжує підтримувати демократичне право народу Білорусі обирати президента шляхом нових вільних та справедливих виборів, без зовнішнього втручання», - підкреслив високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС Білорусі вимагає від Польщі й Литви скоротити штат посольств: з 25 дипломатів у диппредставництві Литви мають залишитися 14, а в посольстві Польщі - 18.

Після президентських виборів 9 серпня у Білорусі почалися масові протести проти фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство режиму проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів і не визнали легітимність Лукашенка, якого підконтрольні виборчі органи оголосили переможцем.

1 жовтня ЄС запровадив санкції проти чиновників Білорусі. У цьому списку 40 прізвищ, але Олександра Лукашенка серед них немає. Окремі санкції проти режиму Білорусі запровадили також уряди Великої Британії, Канади і США.

Влада Білорусі заявила, що вводить проти країн Заходу «симетричні санкції».

Фото: European Union/EP