МЗС Білорусі вимагає від посольств Польщі і Литви скоротити кількість дипломатів

Про це повідомляє Радыё Свабода, передає Укрінформ.

Таким чином, з 25 дипломатів у посольстві Литви мають залишитися 14, а в посольстві Польщі - 18.

«З огляду на однозначно деструктивну діяльність з боку зазначених країн їм запропоновано до 9 жовтня 2020 року привести до паритету з білоруськими закордустановами у відповідних країнах склад своїх дипломатичних представництв у Білорусі", - сказав речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

За інформацією БЕЛТА, Білорусь також відкликає для консультацій своїх послів у Польщі і Литві і запропонувала послам цих країн наслідувати цей приклад.

«Посли Білорусі в Польщі і Литві з 5 жовтня відкликаються в Мінськ для консультацій. Послам Польщі і Литви в Білорусі, відповідно, запропоновано наслідувати цей приклад», - заявив офіційний представник МЗС Білорусі.

Водночас 2 жовтня МЗС Білорусі призупинило дію всіх раніше виданих акредитацій іноземних журналістів. Відомство має намір повторно акредитувати журналістів іноземних ЗМІ за новими правилами.

Як уже повідомляв Укрінформ, після президентських виборів у Білорусі від 9 серпня в країні почалися масові протести проти допущених фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство чинного режиму Білорусі проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів і не визнали легітимність Олександра Лукашенка, якого підконтрольні виборчі органи оголосили переможцем.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз під час дискусії на Спеціальному засіданні Європейської Ради прийняв політичне рішення про застосування санкцій у зв'язку з ситуацією в Білорусі і затвердить такі санкції вже завтра за письмовою процедурою.

Як повідомлялося, 1 жовтня Європейський Союз ввів у дію санкції проти чиновників Білорусі, що були погоджені раніше. У цьому списку 40 прізвищ, але Олександра Лукашенка серед них немає.

У Білорусі заявили, що вводять симетричні санкції щодо посадових осіб Великої Британії і Канади.