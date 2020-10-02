Україна налаштована приєднатися до «білоруських» санкцій ЄС – Кулеба

Україна планує приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

"Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там в цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, бо тут вже йдеться про питання послідовності політики", - заявив міністр закордонних справ.

"Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Ми робимо все що в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації", - пояснив Кулеба.

Він зазначив, що ціна такої солідарності для України є набагато вищою, ніж для країн ЄС чи НАТО, бо Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі загрожує українській безпеці.

Читайте також: США оголосили індивідуальні санкції проти Білорусі

Водночас глава МЗС наголошує, що Україна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва. Запроваджувати якісь економічні санкції, обмежувати торгівлю Київ не планує.

"Що стосується економічної взаємодії - ми не плануємо атакувати. Ми не плануємо робити Білорусі ще гірше - ми бажаємо їй тільки добра. В нас немає в планах якогось ембарго, запровадження якихось обмежень на торгівлю", - повідомив Кулеба.

За його словами, білорусько-українська торгівля є взаємовигідною, тому запровадження торгових санкцій Україною або Білоруссю - у відповідь - не буде розумним кроком.

Ця позиція може змінитися у випадку, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.

"От тоді треба сідати і аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, бо в нас є висока взаємодія і у військово-торговому секторі", - пояснив міністр.

Також Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську.

"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією" - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 1 жовтня Європейський Союз ввів у дію санкції проти чиновників Білорусі, що були погоджені раніше. У цьому списку 40 прізвищ, але Олександра Лукашенка серед них немає.

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що включення Олександра Лукашенка до санкційного списку могло підірвати зусилля із його залучення до переговорного процесу. Якщо Лукашенко не зможе налагодити діалог з власним народом, то проти нього можуть запровадити санкції у майбутньому, попередив Макрон.

23 вересня Кулеба повідомив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі і так само не визнає легітимною його інавгурацію.