Без Лукашенка: імена білоруських чиновників, які потрапили під санкції ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської ради.
Сьогодні Рада Європи запровадила обмежувальні заходи проти 40 осіб, визнаних винними у репресіях та залякуванні мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів після президентських виборів 2020 року у Білорусі, а також за неналежну політику перед виборчим процесом.
Обмежувальні заходи включають заборону на виїзд та заморожування активів. Крім того, громадянам ЄС та компаніям заборонено надавати кошти тим, чиє ім'я знаходиться у санкційному списку.
У повідомленні міститься посилання на офіційний Вісник ЄС, де є повний перелік імен посадовців, які потрапили під санкції.
Як повідомлялося, в ЄС підготували санкційний список з 40 осіб та установ Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та насильства щодо демонстрантів.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.