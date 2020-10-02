Без Лукашенка: імена білоруських чиновників, які потрапили під санкції ЄС

Офіційний Вісник ЄС оприлюднив повний перелік імен білоруських посадовців, які потрапили під санкції Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Сьогодні Рада Європи запровадила обмежувальні заходи проти 40 осіб, визнаних винними у репресіях та залякуванні мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів після президентських виборів 2020 року у Білорусі, а також за неналежну політику перед виборчим процесом.

Обмежувальні заходи включають заборону на виїзд та заморожування активів. Крім того, громадянам ЄС та компаніям заборонено надавати кошти тим, чиє ім'я знаходиться у санкційному списку.

У повідомленні міститься посилання на офіційний Вісник ЄС, де є повний перелік імен посадовців, які потрапили під санкції.

Як повідомлялося, в ЄС підготували санкційний список з 40 осіб та установ Білорусі, причетних до фальсифікації виборів та насильства щодо демонстрантів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.