Білоруська опозиція включила до свого списку санкцій близько 800 осіб

Опозиція Білорусі внесла в свій список санкцій імена вже 700-800 осіб, які відповідальні за насильство проти протестувальників у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський Партизан.

"У нас у списку вже близько 700-800 прізвищ. Це всі ті, хто вчиняв насильство стосовно мирних громадян, хто віддавав накази вчиняти насильство, вони всі повинні будуть відповісти. У цей же список потрапляють ті, хто фальсифікував вибори. Мають бути прийняті санкції, розширені серйозним чином", - сказала прессекретар лідера опозиції Світлани Тихановської Ганна Красуліна.

Вона також висловила сподівання, що Євросоюз розширюватиме санкційний список проти людей, які вчиняють насильство проти протестувальників у Білорусі.

"Ми бачимо, що Європейський Союз визначився з санкціями, він їх запровадив. Ми розраховуємо, що санкційний список дуже серйозно зростатиме", - наголосила Красуліна.

Як повідомляв Укрінформ, після президентських виборів 9 серпня в Білорусі почалися масові протести проти фальсифікацій, на які влада відповіла жорстокими репресіями. Більшість демократичних країн світу засудили насильство режиму проти власного народу, фальсифікацію результатів виборів і не визнали легітимність Лукашенка, якого підконтрольні виборчі органи оголосили переможцем.

1 жовтня ЄС запровадив санкції проти чиновників Білорусі. У цьому списку 40 прізвищ, але Олександра Лукашенка серед них немає. Окремі санкції проти режиму Білорусі запровадили також уряди Великої Британії, Канади і США.

Влада Білорусі заявила, що запроваджує проти країн Заходу «симетричні санкції».