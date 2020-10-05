У Білорусі в неділю затримали 245 осіб, серед них — більше десяти журналістів

На недільному марші за звільнення політв'язнів у Білорусі затримали 245 осіб, список оновлюється.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Повідомляється, що серед затриманих - більше десяти журналістів.

Деяких людей на цей момент вже відпустили.

4 жовтня акції протесту пройшли по всій Білорусі: в Жодіно, Бресті, Бобруйську, Гродно, Вітебську, Могильові та інших містах країни.

За інформацією журналістів, кількість учасників недільного маршу в столичному Мінську перевищила кількість демонстрантів минулої неділі, коли їх було близько 100 тисяч.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурацію вперше не було анонсовано заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

фото: Наша Ніва