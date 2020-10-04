У Білорусі затримали понад 150 учасників акцій протесту - правозахисники

За даними на 20:50, 4 жовтня, правозахисникам ПЦ «Вясна» відомі імена 154 осіб, затриманих під час акцій протесту в різних містах Білорусі, список оновлюється.

Про це повідомляється на сайті «Вясна», передає Укрінформ.

Зі списку видно, що під час сьогоднішніх мітингів по всій Білорусі було затримано більше десятка журналістів.

У неділю акції протесту пройшли по всій Білорусі: в Жодіно, Бресті, Бобруйську, Гродно, Вітебську, Могильові та інших містах країни.

За даними журналістів, кількість учасників сьогоднішнього маршу в Мінську перевищила кількість демонстрантів минулої неділі, за оцінками їх було близько 100 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Наша Ніва