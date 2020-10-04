У Вітебську силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ

Під час «Маршу за звільнення політв'язнів» у білоруському обласному центрі Вітебську проти протестувальників використовували сльозогінний газ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Белсата.

«У Вітебську силовики використовували газ», - йдеться в повідомленні.

Воно супроводжується відео, на якому видно, як поліція розпилює газ із балончиків в обличчя протестувальникам.

Як повідомлялося, у неділю, 4 жовтня, до «Маршу за звільнення політв'язнів» до столичного Мінську стягнуто чимало силовиків і спецхтехніки. В місті значно обмежена робота мобільного інтернету. У Мінську проти протестувальників застосовували водомети. Силовики в чорній формі здійснюють затримання.

У регіонах Білорусі також проходять затримання, зокрема журналістів. У Вітебську після перевірки документів декількох журналістів відпустили.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.