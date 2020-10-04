Алексієвич побоюється, що її не впустять до Білорусі

Алексієвич побоюється, що її не впустять до Білорусі

Укрінформ
Лауреат Нобелівської премії, член президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич побоюється, що після поїздки в Європу вона не зможе повернутися на Батьківщину.

Про це Алексієвич заявила на пресконференції книжкового фестивалю Taormina Book, передає Укрінформ.

«Я не вважаю поки, що поїхала в еміграцію. Я поїхала, щоб відвідати вас; до лікаря свого в Берліні завітати і виїхати додому. Багато хто вважає, що мене вже не пустять додому. У нас таке буває. Але я все-таки спробую (повернутися і) жити вдома», - сказала Алексієвич.

Вона зазначила, що в Білорусі не почувається в безпеці, тому що всі її однодумці наразі в ув'язненні або у вимушеній еміграції.

Лауреат Нобелівської премії висловилася про те, що відбувається в Білорусі і наголосила, що білоруси, які виходять на марші протесту, хочуть жити так, як живуть вільні люди.

З відсиланням до назви однієї зі своїх книг «У війни не жіноче обличчя» письменниця зазначила, що «революція в Білорусі якраз має жіноче обличчя». На першій лінії в багатотисячних маршах стоять жінки, тим самим показують свою силу і що у відповідь на арешти своїх чоловіків вони можуть перевернути патріархальне суспільство, сказала вона.

Алексієвич також висловилася за запровадження жорсткіших санкцій щодо білоруської влади. Білорусь в період політичної кризи залишилась на самоті, вважає вона. Ймовірно, тому що «між Європою і Росією є негласний договір про те, що Білорусь - це зона інтересів Росії», вважає вона.

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Як повідомлялося, Алексієвич 28 вересня виїхала до Німеччини. У пресслужбі Координаційної ради білоруської опозиції сказали, що її поїздка планувалася давно.

Цими вихідними лауреат Нобелівської премії з літератури Алексієвич перебуває в місті Таорміна (Італія) на фестивалі Taormina Book, де їй вручили премію Taormina Award for Literary Excellence. Перед участю у фестивалі письменниця поспілкувалася з місцевою пресою.

У Білорусі 4 жовтня відбудеться традиційний недільний марш, цього разу - «За звільнення політв'язнів». У Мінську вже розпочалися перші затримання.

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Як повідомлялося, в Білорусі майже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by

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