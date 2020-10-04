Алексієвич побоюється, що її не впустять до Білорусі

Лауреат Нобелівської премії, член президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич побоюється, що після поїздки в Європу вона не зможе повернутися на Батьківщину.

Про це Алексієвич заявила на пресконференції книжкового фестивалю Taormina Book, передає Укрінформ.

«Я не вважаю поки, що поїхала в еміграцію. Я поїхала, щоб відвідати вас; до лікаря свого в Берліні завітати і виїхати додому. Багато хто вважає, що мене вже не пустять додому. У нас таке буває. Але я все-таки спробую (повернутися і) жити вдома», - сказала Алексієвич.

Вона зазначила, що в Білорусі не почувається в безпеці, тому що всі її однодумці наразі в ув'язненні або у вимушеній еміграції.

Лауреат Нобелівської премії висловилася про те, що відбувається в Білорусі і наголосила, що білоруси, які виходять на марші протесту, хочуть жити так, як живуть вільні люди.

З відсиланням до назви однієї зі своїх книг «У війни не жіноче обличчя» письменниця зазначила, що «революція в Білорусі якраз має жіноче обличчя». На першій лінії в багатотисячних маршах стоять жінки, тим самим показують свою силу і що у відповідь на арешти своїх чоловіків вони можуть перевернути патріархальне суспільство, сказала вона.

Алексієвич також висловилася за запровадження жорсткіших санкцій щодо білоруської влади. Білорусь в період політичної кризи залишилась на самоті, вважає вона. Ймовірно, тому що «між Європою і Росією є негласний договір про те, що Білорусь - це зона інтересів Росії», вважає вона.

Як повідомлялося, Алексієвич 28 вересня виїхала до Німеччини. У пресслужбі Координаційної ради білоруської опозиції сказали, що її поїздка планувалася давно.

Цими вихідними лауреат Нобелівської премії з літератури Алексієвич перебуває в місті Таорміна (Італія) на фестивалі Taormina Book, де їй вручили премію Taormina Award for Literary Excellence. Перед участю у фестивалі письменниця поспілкувалася з місцевою пресою.

У Білорусі 4 жовтня відбудеться традиційний недільний марш, цього разу - «За звільнення політв'язнів». У Мінську вже розпочалися перші затримання.

Як повідомлялося, в Білорусі майже два місяці тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by