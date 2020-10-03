Держтелебачення Білорусі «перейменувало» Україну на «колишню УРСР»

Держтелебачення Білорусі «перейменувало» Україну на «колишню УРСР»

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Укрінформ
Білоруський державний телеканал "Столичне ТБ" позначив Україну як "колишню Українську Радянську Соціалістичну Республіку".

Про це передає кореспондент Укрінформу.

На скріншотах з трансляції телеканалу можна побачити, що місце зйомки сюжету про коронавірус в Україні було позначено червоною плашкою з написом «Колишня УРСР».

Подібні «зміни» внесли також в назви Польщі та Литви. Так, кадр з Литви підписано як «Колишня радянська Литовська республіка», а сюжет про Польщу позначений як знятий в «Колишній Польській Народній Республіці».

«Столичне телебачення» є одним з трьох національних телеканалів і веде мовлення на всю територію Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати в Вільнюс.

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Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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