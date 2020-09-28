Алексієвич виїхала з Білорусі

Про це TUT.BY повідомила помічниця письменниці, передає Укрінформ.

За словами помічниці, від'їзд Алексієвич ніяк не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради.

Повідомляється, що Алексієвич "полетіла у своїх особистих справах". У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок у Швеції, а на Сицилії їй вручатимуть нагороду.

"Радыё Свабода" повідомляє, що Алексієвич вирушила до Німеччини на лікування.

Алексієвич була останньою з членів президії Координаційної ради опозиції Білорусі, яка перебувала у Білорусі, але не була затримана. Решта членів президії або затримані, або перебувають за кордоном.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Читайте також: Країни Балтії розширили санкції проти Білорусі

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Фото: TUT.BY