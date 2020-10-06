Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю, але у міру зближення російської та білоруської економік може виникнути потреба у перегляді економічної співпраці.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив у інтерв'ю ВВС.

«Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією, але я бачу підстави, і ви знаєте, що це офіційна позиція України, згорнути офіційні контакти, залишивши вікно комунікації у МЗС», - сказав Кулеба.

Стосовно економічної взаємодії, він зазначив, що Україна не планує «атакувати» і робити Білорусі «ще гірше».

Водночас очільник МЗС зауважив, що треба буде дивитися, що буде з білоруською економікою в найближчі місяці з точки зору заходу російських грошей і російського контролю в цей бізнес.

«От тоді треба сідати і аналізувати кожен великий контракт, і дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, бо в нас є висока взаємодія і у військово-торговому секторі. Але наразі не вважаю, що запровадження торгового ембарго з боку Білорусі чи України, було б мудрим кроком», - зазначив міністр.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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