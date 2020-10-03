Кулеба не виключає, що переговори ТКГ можуть перенести з Мінська

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не виключала можливість перенести переговори ТКГ з Мінська, і це може статися внаслідок недружніх заяв Білорусі щодо України.

Як передає Укрінформ із посиланням на інтерв'ю BBC News, Кулеба повідомив, що це питання не є терміновим, адже через пандемію COVID-19 зустріч Тристоронньої контактної групи відбуваються онлайн, а не в Мінську.

"Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильнішими ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятним ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей", – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, 1 жовтня Європейський Союз ввів у дію санкції проти чиновників Білорусі, що були погоджені раніше. У цьому списку 40 прізвищ, але Олександра Лукашенка серед них немає.

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що включення Олександра Лукашенка до санкційного списку могло підірвати зусилля із його залучення до переговорного процесу. Якщо Лукашенко не зможе налагодити діалог з власним народом, то проти нього можуть запровадити санкції у майбутньому, попередив Макрон.

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23 вересня Кулеба повідомив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі й так само не визнає легітимною його інавгурацію.