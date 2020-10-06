У «великому списку» політв’язнів Білорусі вже понад 250 осіб - правозахисник

У Білорусі список затриманих за політичними мотивами постійно збільшується, найчастіше їм інкримінують «участь у масових заворушеннях».

Про це сказав голова білоруського правозахисного центру «Вясна» Алесь Біляцький в одному з інтерв'ю із регіонів Білорусі, збірка яких незабаром буде опублікована на сайті Укрінформу.

«У Білорусі постійно росте кількість політв’язнів, а також тих, кого затримають по різноманітних кримінальних статтях... Так от, «малий список» політв’язнів налічує 74 особи. Щодо «великого списку», то за політичними мотивами затримано десь 250-300 осіб, а то і більше. І це при тому, що ще в травні політзеків у Білорусі було лише троє», - зазначив правозахисник.

Біляцький також заявив, що влада намагається звільняти мінські ізолятори перед кожними недільними акціями, щоби мати змогу саджати туди нових. «Затриманих постійно тасують: частину відправляють в інші міста області, наприклад, в Жодіно, в Барановичі», - додав голова центру «Вясна».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурацію вперше не було анонсовано заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY