У Могильові силовики «відловлювали» скупчення людей дронами — правозахисник

Під час чергового недільного маршу протесту в Могильові співробітники силових органів Білорусі стежили за демонстрантами за допомогою дронів.

Про це повідомив представник Білоруського Гельсінського комітету Олексій Колчин в одному з інтерв'ю із регіонів Білорусі, збірка яких незабаром буде опублікована на сайті Укрінформу.

«У неділю, 4 жовтня, фактично маршу як такого в нас не було – міліція не дала зібратися. Відбувалися превентивні затримання, контролювалися всі центральні вулиці, ситуація відстежувалася за допомогою дронів. Тільки-но десь помітили скупчення людей, як одразу ж направляли туди автозаки», - заявив правозахисник.

Раніше повідомлялося, що в рамках спільних проєктів ЄС закупив для білоруської влади 15 безпілотних літальних апаратів, оснащених фото- і відеообладнанням.

16 вересня через «контрактні процедури» литовська поліція передала їх Білоруському державному комітету судової експертизи. Активісти опозиції одразу ж висловили побоювання, що безпілотники можуть бути використані проти них, наприклад, для ідентифікації окремих протестувальників, що призведе до арештів.

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Утім, у зовнішньополітичній службі ЄС запевнили, що «апарати» у будь-якому випадку не можна використати проти протестувальників: «Через їх технічні характеристики, мабуть, неможливо використовувати ці безпілотники для ідентифікації осіб, оскільки вони спеціалізуються на розслідуванні великих злочинів». В ЄС також додали, що згідно з «договірними зобов'язаннями», білоруська влада повинна використовувати безпілотники тільки для «проєктних цілей».

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.