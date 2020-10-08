Болгарія теж відкликає посла з Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє БГНЕС із посиланням на заяву глави МЗС Болгарії Катерини Захарієвої на форумі GLOBSEC у Братиславі.
«Сьогодні наш посол у Мінську Георгі Васильєв передав ноту міністерству закордонних справ Білорусі з рішенням болгарського МЗС відкликати його для консультацій», - зазначила Захарієва.
Повідомляється, що очільниця болгарського зовнішньополітичного відомства зустрілася під час братиславського форуму зі Світланою Тихановською.
Захарієва назвала рішення «знаком солідарності з Польщею та Литвою».
А також повторила свій заклик до Мінська негайно звільнити всіх політичних в'язнів та затриманих під час мирних акцій протесту, а також проведення нових вільних виборів.
Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Німеччини. Про відкликання послів із Мінська в четвер заявили також Чехія і Словаччина.
Як відомо, дипломатичний скандал між Білоруссю і країнами ЄС спалахнув 2 жовтня з вимоги МЗС Білорусі до посольств Польщі і Литви скоротити кількість працюючих у Білорусі дипломатів. МЗС також запропонувало Варшаві і Вільнюсу відкликати для консультацій своїх послів, які працюють у Білорусі.
За даними Gazeta Wyborcza, до Польщі повинні повернутися 32 дипломати, а до Литви - 11. В МЗС Польщі вирішили не відповідати Білорусі тим самим і поки що не планують вимагати відкликання білоруських дипломатів з Варшави.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.
Фото: bgnesagency.com