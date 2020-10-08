Болгарія теж відкликає посла з Білорусі

Болгарія заявила про відкликання свого посла в Мінську для консультацій слідом за низкою країн ЄС, які вже оголосили про такий крок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БГНЕС із посиланням на заяву глави МЗС Болгарії Катерини Захарієвої на форумі GLOBSEC у Братиславі.

«Сьогодні наш посол у Мінську Георгі Васильєв передав ноту міністерству закордонних справ Білорусі з рішенням болгарського МЗС відкликати його для консультацій», - зазначила Захарієва.

Повідомляється, що очільниця болгарського зовнішньополітичного відомства зустрілася під час братиславського форуму зі Світланою Тихановською.

Захарієва назвала рішення «знаком солідарності з Польщею та Литвою».

А також повторила свій заклик до Мінська негайно звільнити всіх політичних в'язнів та затриманих під час мирних акцій протесту, а також проведення нових вільних виборів.

Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Німеччини. Про відкликання послів із Мінська в четвер заявили також Чехія і Словаччина.

Як відомо, дипломатичний скандал між Білоруссю і країнами ЄС спалахнув 2 жовтня з вимоги МЗС Білорусі до посольств Польщі і Литви скоротити кількість працюючих у Білорусі дипломатів. МЗС також запропонувало Варшаві і Вільнюсу відкликати для консультацій своїх послів, які працюють у Білорусі.

За даними Gazeta Wyborcza, до Польщі повинні повернутися 32 дипломати, а до Литви - 11. В МЗС Польщі вирішили не відповідати Білорусі тим самим і поки що не планують вимагати відкликання білоруських дипломатів з Варшави.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Фото: bgnesagency.com