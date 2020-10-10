Правозахисники нарахували понад 300 справ проти учасників акцій протесту у Білорусі

З початку кампанії з виборів президента Білорусі за майже п'ять місяців у країні заведено понад 300 кримінальних справ проти учасників президентських виборів і активістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє незареєстрований у республіці правозахисний центр "Вясна".

"З початку кампанії з виборів президента Білорусі, майже за п'ять місяців, у країні заведено понад 300 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів, учасників мирних акцій протесту, що відбулися після виборчої кампанії", - йдеться в повідомленні.

Найпоширеніша стаття кримінального кодексу, за якою було порушено кримінальні справи - 293 КК РБ (масові заворушення). Правозахисникам відомі прізвища мінімум 112 фігурантів справ за цією статтею. Крім того, часто інкримінується стаття 342 КК РБ (організація або активна участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок), ст. 363 (опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок), ст. 364 (насильство або загроза застосування насильства стосовно співробітника органів внутрішніх справ), ст. 243 (ухилення від сплати податків).

Читайте також: У Білорусі та інших країнах сьогодні відбудеться жіночий демарш проти репресій

Також відомо про початок кримінальних справ за наклеп (ст.188 КК РБ), хуліганство (арт. 339 КК РБ) і за деякими іншими статтями Кримінального кодексу, зазначають у "Вясні".

На даний час правозахисники мають прізвища більш як 280 осіб, чиє кримінальне переслідування, на їхню думку, пов'язане з подіями виборчої кампанії й після неї, 94 особи з цього списку визнані політичними в'язнями.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Читайте також: ЄС очікує від Лукашенка входження у національний діалог з врегулювання в Білорусі

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня "вступив" на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT. by