Пропагандисти з Russia Today в Білорусі не «світяться» та працюють в «тіні» - редактор TUT.BY

Співробітники російського пропагандистського телеканалу Russia Today на білоруському телебаченні «не світяться», однак здійснюють консультаційну підтримку, працюють «в тіні».

Про це головний редактор найпопулярнішого білоруського інтернет-порталу TUT.BY Марина Золотова заявила в інтерв'ю Укрінформу, яке вийде найближчим часом.

«Дійсно, в Білорусь приїхали співробітники Russia Today, але вони, хіба за виключенням такого собі Костянтина Придибайла, «не світяться» на телеекранах. Вони радше працюють «в тіні», здійснюють консультаційну підтримку», - сказала Золотова.

За словами журналістки, після їх приїзду агресії в державних білоруських ЗМІ побільшало. «І це видно не тільки на прикладі того ж ТБ, де в ефірі з'являються такі сюжети, які раніше, мабуть, навряд чи вийшли б. Діяльність цих росіян видно і по Телеграм-каналах, кількість яких за останній час істотно зросла».

Як повідомлялося, у Білорусі 16 серпня співробітники каналів СТВ та ОНТ вийшли на протест; Білоруське радіо, співробітники Белтелерадіокомпанії також приєдналися до страйку. Зокрема, в ефірі «Білорусь 1» транслювали архівні матеріали, а на «Радіо Столиця» ефірний час заповнили музикою.

Водночас державні телеканал «Білорусь 1» та інформагентство «Белта» 16 серпня вперше нейтрально анонсували акції опозиції проти офіційних результатів президентських виборів.

Пізніше, 18 серпня, 23 працівники Білоруського радіо не вийшли на роботу, серед них представники радіо «Столиця» та «Білорусь» і звукорежисери, які обслуговують всі станції Білоруського радіо.

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19 серпня співробітників білоруської державної телекомпанії «Белтелерадіокомпанія» замінили фрілансерами, колишніми та нинішніми працівниками російського пропагандистського каналу Russia Today.

Тим часом у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.