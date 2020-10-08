Редактор TUT.BY: Одного з наших журналістів затримували вже чотири рази

У Білорусі тривають затримання журналістів під час акцій протесту. Декотрих карають арештом або штрафом, оскільки суд визнає їх учасниками демонстрацій.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила головний редактор найпопулярнішого білоруського інтернет-порталу TUT.BY Марина Золотова.

«Приміром, дванадцять співробітників TUT.BY в цілому затримували дев’ятнадцять разів, одного – аж чотири: перші три рази «перевіряли» документи і через декілька годин відпускали з РВВС, а останнього разу – засудили на три доби нібито через участь в несанкціонованому масовому заході, а насправді через те, що висвітлював акцію протесту», - розповіла Золотова.

За її словами, в такому разі не доводиться говорити про якийсь захист чи букву закону. «Коли журналістів затримують і абсолютно цинічно, на підставі нібито «свідка», який по відеозв'язку, з закритим обличчям і під чужим прізвищем дає покази… І коли на підставі отаких показів приймається рішення суддею про те, що журналісти приймали участь в протесті, ба, займалися координацією дій інших учасників – хіба доводиться говорити про якийсь захист, про букву закону?» - наголосила Золотова.

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Раніше повідомлялося, що на «Марші за звільнення політв'язнів», 4 жовтня, в обласних центрах Білорусі проходили затримання журналістів різних видань. У Вітебську співробітники міліції відвезли до РВВС кореспондента Tut.by і БелаПАН Тетяну Матвєєву і фотокореспондента Tut.by і газети «Народна воля» Алеся Пілецького. У Гродно співробітники міліції відвезли до РВВС кореспондента Tut.by і газети «Народна воля» Ольгу Комягіну і фотокореспондента Tut.by і газети «Народна воля» Катерину Гордєєву. Загалом 4 жовтня затримали 17 журналістів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати силу проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Інтерв’ю з Мариною Золотовою читайте незабаром на сайті Укрінформу.

Фото: TUT.BY