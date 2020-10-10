У Білорусі та інших країнах сьогодні відбудеться жіночий демарш проти репресій

У Білорусі 10 жовтня пройде жіночий демарш проти політичних репресій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

«Жінки в різних куточках планети масово виходять на марш на підтримку відважних білорусок», - йдеться в повідомленні.

Згідно з анонсом, масовий жіночий демарш проти політичних репресій пройде в суботу, 10 жовтня, на проспекті Незалежності в Мінську з 15.00 до 17.00.

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"Ми беремо квіти і гуляємо з ними по місту. Але робимо це не великою колоною, а роззосереджуємося в рамках зазначеного територіального відрізка. Намагаємося не скупчуватися великими групами", - пояснили організатори відмінність демаршу від класичних акцій протесту.

NEXTA Live повідомляє, що такі акції пройдуть також у 19 країнах, серед яких Британія, США, Німеччина, Франція, Швеція та інші.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY