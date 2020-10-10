МЗС Польщі: З Білорусі виїхали понад 30 польських дипломатів

З Білорусі до Польщі в п’ятницю виїхали понад 30 польських дипломатів.

Як передає Укрінформ, про це в коментарі РАР повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, дипломати мали виїхати з Гродно і ще в п’ятницю перетнути польсько-білоруський кордон.

Як інформувалося, минулої п’ятниці Польща і Литва прийняли рішення відкликати своїх послів на консультацію. Тоді МЗС Білорусі висунуло вимогу, аби Варшава і Вільнюс зменшили кількість своїх дипломатів в РБ.

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Раніше в МЗС Польщі інформували, що вимога радикального зменшення кількості польського дипломатичного персоналу в Білорусі не залишиться без адекватної відповіді з польського боку.

"Польща знайде сфери та способи, аби відповісти на цей недружній жест у відповідний час і у відповідній формі", - заявили у відомстві.

За словами Пшидача, це скорочення особливо стосуватиметься польських консулів. Відтак дії офіційного Мінська шкодять безпосередньо простим білорусам, оскільки різко обмежиться доступ громадян країни до отримання віз для в’їзду до ЄС. Донині саме польські консульські установи видавали білорусам найбільше віз серед усіх країн ЄС.

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Як повідомлялося, білоруська влада 2 жовтня висунула вимогу Польщі та Литві зменшити до 9 жовтня кількість свого дипломатичного персоналу до рівня, який Мінськ має у цих країнах з огляду на їх “деструктивну діяльність”. Крім цього, Білорусь відкликала своїх послів у Варшаві та Вільнюсі для консультацій.

Фото: twitter.com/cp_komunikaty