Польща не визнає Лукашенка президентом

Офіційна Варшава не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі попри проведення у середу церемонії інавгурації.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твіттері МЗС Польщі.

“Президент, якого обрано на недемократичних виборах, не може бути визнаний легальним незалежно від того чи інавгурація відбулася потаємно чи офіційно”,- йдеться в заяві МЗС Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь, що стало несподіванкою для журналістів і білоруського суспільства. Крім того, відповідно до закону «Про президента Республіки Білорусь», церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак, за даними білоруських опозиційних ЗМІ, під час інавгурації держканали показували серіали.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Олександр Лукашенко не став після інавгурації президентом Білорусі, а сама церемонія була “фарсом”.