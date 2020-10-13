Бабарико заявив, що не вважає зустріч з Лукашенком у СІЗО «діалогом»

Заарештований білоруський опозиціонер Віктор Бабарико заявив, що не вважає зустріч з Олександром Лукашенком у СІЗО «діалогом».

Про це він сказав своїм адвокатам, повідомляє Радіо Свобода.

Колишній кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико не вважає зустріч з Олександром Лукашенко у СІЗО КДБ діалогом. Діалог, на його думку, можливий, але за певних умов, першою з яких є звільнення його учасників з в'язниці.

Екскандидат у президенти розповів своїм адвокатам Олександру Пильчанці, Наталії Мацкевич та Дмитру Лаєвському про свої враження від зустрічі з Лукашенком.

За словами Бабарико, зустріч у суботу, 10 жовтня, не можна назвати діалогом. Перш за все тому, що діалог передбачає рівність учасників, а тут цього не було - сам Бабарико та інші учасники зустрічі перебувають у в'язниці.

Крім того, діалог повинен супроводжуватися рівним доступом його учасників до інформаційного поля, що також неможливо, коли особа перебуває під вартою.

І третє - за столом має бути значно ширше коло громадянського суспільства, зазначив Бабарико. Тому під час цієї зустрічі домовленостей не було досягнуто.

Як повідомлялося, 10 жовтня стало відомо про зустріч Олександра Лукашенка з групою політв'язнів у СІЗО КДБ. Повідомлялося, що вона тривала 4,5 години, але зміст розмови залишається невідомим. Державні ЗМІ лише натякнули, що мова йшла про майбутні зміни до Конституції.

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Як повідомляв Укриінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: БЕЛТА