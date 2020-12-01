У Білорусі вже 145 політв'язнів - Тихановська

Загальна кількість політичних в'язнів у Білорусі становить 145 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська в Інстаграм.

«З серпня понад 30 000 білорусів було затримано на вуличних протестах. Сотні з них пройшли через насильство з боку силовиків і тортури в РУВС. І прямо зараз у нашій країні 145 політв'язнів », - написала вона.

Тихановська додала, що ніхто з цих людей не скоював злочинів.

«Кожен з них у в'язниці лише за те, що вимагав поваги до себе як до білоруса. Кожен з них поплатився своєю свободою за нашу спільну справу», - зазначила вона.

Вона запевнила, що зробить все, щоб її чоловік Сергій Тихановський, як і всі політв'язні, повернувся додому.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: Arturas Morozovas / Getty Images