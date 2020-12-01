У Білорусі зафіксували понад 500 випадків порушень прав журналістів - НСЖУ

Білоруська асоціація журналістів з початку року зафіксувала понад 500 випадків перешкоджання роботі журналістів у Білорусі.

Про це сказав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко під час круглого столу солідарності з білоруськими колегами "За Правду без арештів", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними Білоруської асоціації журналістів з початку року зафіксовано понад 500 випадків різноманітних перешкоджань, утисків з жорстокими побиттями, затриманнями, арештами", - сказав Томіленко.

Він зазначив, що українські журналісти розуміють в яких складних умовах працюють їх колеги в Білорусі. За його словами, те, що відбувається у Білорусі можна порівняти з буремними часами Євромайдану в Україні.

"У той час журналісти українських ЗМІ, міжнародних ЗМІ зазнавали побиття, арештів, утисків висвітлюючи протести в Україні. І відповідно ми зафіксували 271 інцидент фізичної агресії у ті часи. Це було майже 100 днів, коли тривали відповідно ті події. Так само зараз ми надзвичайно співчуваємо білоруським колегам", - сказав Томіленко.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.