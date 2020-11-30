У Білорусі вдруге арештували журналістку «Новага Часу»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.
За даними Білоруської асоціації журналістів, Трусило було затримано 29 листопада під час акцій протесту у Мінську, на яких вона вела фотозйомку.
Журналістку спочатку доставили до Ленінського РУВС, а потім до центру ізоляції правопорушників на Окрестіна.
У самому виданні «Нови Час» повідомили, що журналістку заарештували за статтею 23.34 (Порушення порядку організації або проведення масових заходів).
Зазначається, що це вже друге затримання Трусило у листопаді. Перший раз її було затримано 1 листопада, коли вона працювала на Марші проти терору. Тоді Трусило отримала 13 діб арешту, які відбувала спочатку на Окрестіна, а потім у СІЗО в Барановичах.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.
Фото: novychas.by