У Білорусі вдруге арештували журналістку «Новага Часу»

Суд Ленінського району Мінська заарештував на 15 діб позаштатного фотокореспондента видання «Нови Час» Яну Трусило за «порушення порядку організації або проведення масових заходів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними Білоруської асоціації журналістів, Трусило було затримано 29 листопада під час акцій протесту у Мінську, на яких вона вела фотозйомку.

Журналістку спочатку доставили до Ленінського РУВС, а потім до центру ізоляції правопорушників на Окрестіна.

У самому виданні «Нови Час» повідомили, що журналістку заарештували за статтею 23.34 (Порушення порядку організації або проведення масових заходів).

Зазначається, що це вже друге затримання Трусило у листопаді. Перший раз її було затримано 1 листопада, коли вона працювала на Марші проти терору. Тоді Трусило отримала 13 діб арешту, які відбувала спочатку на Окрестіна, а потім у СІЗО в Барановичах.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: novychas.by