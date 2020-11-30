Чоловіку Тихановської «шиють» тяжчий злочин і можуть продовжити арешт

У Білорусі політв'язню Сергію Тихановському, чоловіку національного лідера Світлани Тихановської, висунуто нове, тяжче обвинувачення - в розпалюванні соціальної ворожнечі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«Днями Сергію Тихановському висунули нове обвинувачення - у розпалюванні соціальної ворожнечі, саме напередодні закінчення строку тримання за попередніми обвинуваченнями», - йдеться у повідомленні.

Сталося це незадовго до закінчення строку тримання Тихановського під вартою за попередніми обвинуваченнями. Він перебуває в СІЗО пів року, його мали відпустити або відправити в суд. Згідно з новим обвинувальним висновком, Тихановський тепер може перебувати під вартою ще 18 місяців.

Адвокат Віктор Мацкевич заявив, що його підзахисний "вкрай обурений" новим обвинуваченням. Подробиці у справі захисники не розголошують: з них взяли підписку про нерозголошення.

Загалом Тихановському висунуто було обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу РБ: організація дій, які грубо порушують громадський порядок (у зв'язку з подіями в Гродно 29 травня, коли був затриманий Тихановський); перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії (заяву подала голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина); розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ненависті, вчинене групою осіб або з необережності, що призвело до смерті або інших тяжких наслідків. Останнє - згідно з Кримінальним кодексом Білорусі - тяжкий злочин. Санкція статті - позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Сергій Тихановський - один з перших політв'язнів 2020 року, його було затримано в Гродно ще 29 травня 2020 року (загалом зараз у Білорусі відомо про 145 політв'язнів). Тихановський мав намір брати участь у президентських виборах 2020 року, але його арештували. В результаті балотувалася його дружина - Світлана Тихановська. Після виборів вона була змушена виїхати з Білорусі через переслідування.

Тим часом, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: RFE / RL