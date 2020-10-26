Тихановська заявляє, що протест триватиме, допоки опозиція не досягне мети

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підбила підсумки першого дня протесту після закінчення ультиматуму Олександру Лукашенку і заявила, що протест триватиме, допоки опозиція не досягне поставленої мети.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у своєму Телеграм-каналі.

«Ми безповоротно перемогли страх, що режим може придушити протест. Протест буде закінчено, тільки-но ми досягнемо мети. Ми - разом, нас - багато, і ми готові йти до перемоги», - пише Тихановська.

Вона підбиває своєрідні підсумки першого дня після закінчення ультиматуму, оголошеного Лукашенком, і дякує всім, хто взяв участь в «Народному страйку» і акціях протесту 26 жовтня. З великих промислових підприємств країни промисловості та об'єктів загальнодержавної інфраструктури згадані «Гродно Азот», МАЗ, МТЗ, МЕТЗ, БелОМО, Білоруснафта, МЗКТ, а також Білоруська залізниця.

Тихановська також вказала на підприємства приватного бізнесу, більшість з яких «на підтримку страйку співробітників держпідприємств» зупинили в понеділок свою роботу під різними приводами.

Лідер опозиції подякувала працівникам IT-сфери, студентам і пенсіонерам, які проводили сьогодні численні акції протесту, а також медикам, які рятують життя білорусів, і водіям які блокували пересування спецтехніки силовиків.

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Тихановська окремо згадує роботу білоруських спортсменів, що займаються зараз перенесенням ЧС-2021 з хокею з Білорусі в іншу країну; роботу дворових спільнот, що зміцнюють свою самоорганізацію і роботу представників білоруської діаспори, які організували збір денних зарплат до фонду допомоги страйкуючим (вже зібрано понад 450 тисяч євро).

«Всі ви допомогли працівникам заводів і підприємств зрозуміти, що вся країна готова підставити їм плече і зібрати необхідну допомогу, що вони не одинокі», - резюмує Тихановська.

Як повідомлялося, 25 жовтня закінчився термін «Народного ультиматуму», пред'явленого Тихановською. Вона вимагала, щоб Лукашенко оголосив про відхід, у Білорусі припинилося насильство щодо мирних протестувальників, а політв'язнів звільнили. Умов ультиматуму виконано не було. Тому на початку доби 26 жовтня Тихановська оголосила «Народний страйк».

ПЦ «Вясна» повідомив про 252 затриманих у понеділок (дані станом на 19:10).

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.