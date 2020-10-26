Тихановська заявляє, що протест триватиме, допоки опозиція не досягне мети

Тихановська заявляє, що протест триватиме, допоки опозиція не досягне мети

Укрінформ
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підбила підсумки першого дня протесту після закінчення ультиматуму Олександру Лукашенку і заявила, що протест триватиме, допоки опозиція не досягне поставленої мети.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у своєму Телеграм-каналі.

«Ми безповоротно перемогли страх, що режим може придушити протест. Протест буде закінчено, тільки-но ми досягнемо мети. Ми - разом, нас - багато, і ми готові йти до перемоги», - пише Тихановська.

Вона підбиває своєрідні підсумки першого дня після закінчення ультиматуму, оголошеного Лукашенком, і дякує всім, хто взяв участь в «Народному страйку» і акціях протесту 26 жовтня. З великих промислових підприємств країни промисловості та об'єктів загальнодержавної інфраструктури згадані «Гродно Азот», МАЗ, МТЗ, МЕТЗ, БелОМО, Білоруснафта, МЗКТ, а також Білоруська залізниця.

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Тихановська також вказала на підприємства приватного бізнесу, більшість з яких «на підтримку страйку співробітників держпідприємств» зупинили в понеділок свою роботу під різними приводами.

Лідер опозиції подякувала працівникам IT-сфери, студентам і пенсіонерам, які проводили сьогодні численні акції протесту, а також медикам, які рятують життя білорусів, і водіям які блокували пересування спецтехніки силовиків.

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Тихановська окремо згадує роботу білоруських спортсменів, що займаються зараз перенесенням ЧС-2021 з хокею з Білорусі в іншу країну; роботу дворових спільнот, що зміцнюють свою самоорганізацію і роботу представників білоруської діаспори, які організували збір денних зарплат до фонду допомоги страйкуючим (вже зібрано понад 450 тисяч євро).

«Всі ви допомогли працівникам заводів і підприємств зрозуміти, що вся країна готова підставити їм плече і зібрати необхідну допомогу, що вони не одинокі», - резюмує Тихановська.

Як повідомлялося, 25 жовтня закінчився термін «Народного ультиматуму», пред'явленого Тихановською. Вона вимагала, щоб Лукашенко оголосив про відхід, у Білорусі припинилося насильство щодо мирних протестувальників, а політв'язнів звільнили. Умов ультиматуму виконано не було. Тому на початку доби 26 жовтня Тихановська оголосила «Народний страйк».

ПЦ «Вясна» повідомив про 252 затриманих у понеділок (дані станом на 19:10).

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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