У перший день страйку в Білорусі – сотні затриманих

Білоруські правозахисники заявляють про щонайменше 210 затриманих у перший день загальнонаціонального страйку, до якого закликала опозиційний лідер Світлана Тихановська після закінчення терміну ультиматуму, за яким Олександр Лукашенко мав піти у відставку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

Співробітники ряду державних і приватних підприємств і навчальних закладів зранку почали протести і мітинги, на підприємствах і вишах заявили про страйки.

Як повідомляє правозахисний центр «Вясна», станом на 18.30 понеділка вже відомо про 210 затриманих у Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку.

Зокрема серед затриманих генеральний директор сайту Onliner Ілля Жуковець і розробник Олександр Махоров, повідомив редактор сайту Микола Козлович. Затриманий також поет Едуард Акулін.

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Як відомо, Світлана Тихановська 13 жовтня висунула перед владою Білорусі ультиматум, який включав відставку Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

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Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади.

Після закінчення терміну ультиматуму Тихановська оголосила загальнонаціональний страйк у Білорусі.