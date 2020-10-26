У перший день страйку в Білорусі – сотні затриманих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.
Співробітники ряду державних і приватних підприємств і навчальних закладів зранку почали протести і мітинги, на підприємствах і вишах заявили про страйки.
Як повідомляє правозахисний центр «Вясна», станом на 18.30 понеділка вже відомо про 210 затриманих у Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку.
Зокрема серед затриманих генеральний директор сайту Onliner Ілля Жуковець і розробник Олександр Махоров, повідомив редактор сайту Микола Козлович. Затриманий також поет Едуард Акулін.
Як відомо, Світлана Тихановська 13 жовтня висунула перед владою Білорусі ультиматум, який включав відставку Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.
Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади.
Після закінчення терміну ультиматуму Тихановська оголосила загальнонаціональний страйк у Білорусі.