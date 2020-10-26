До страйку у Мінську приєдналися студенти й айтішники

Масові акції протесту в зв'язку з оголошеним Світланою Тихановською загальнонаціональним страйком пройшли в Мінську. В акціях взяли участь студенти мінських вузів, а також айтішники Парку високих технологій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Наша Нива».

«Драматичний епізод стався біля Парку високих технологій. Близько тисячі айтішників там вийшли на МКАД. Судячи з усього, група силовиків, яка прибула, застосувала проти них спецзасоби. Пролунав вибух, протестувальники кинулися в ліс і до будівель», - йдеться в повідомленні.

Через якийсь час, частина протестувальників повернулася на МКАД. Також до ПВТ з'їхалися тисячі автомобілістів. Вони заблокували рух на зовнішньому кільці МКАД, висловлюючи свою солідарність сигналами.

Наймасовішими в Мінську є сьогодні масові акції протесту студентів. Відомо про десятки затриманих. О 13:00 у центрі міста розпочався об'єднаний марш студентів і пенсіонерів.

Страйкує Мінський електротехнічний завод. У цілому по Білорусі заворушення робітників і ІТП відзначено на «Гродно-Азоті», МТЗ, «Атланті», МЗКТ, МАЗі.

ПЦ Вясна оприлюднив імена 132 затриманих по всій Білорусі в перший день страйку (на 13:30): переважно в Мінську, а також Гродно, Бресті, Новополоцьку, Могильові, Борисові.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Вона попередила, що в іншому випадку в країні буде оголошено загальнонаціональний страйк.

Фото: Наша Ніва