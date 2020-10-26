Тихановська оголосила початок «Народного страйку»

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що 26 жовтня в Білорусі розпочинається загальнонаціональний страйк.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у своєму ТГ-каналі.

«Сьогодні починається Народний страйк - наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів. Білоруси знають: 26 жовтня головна робота - показати, що ніхто не буде працювати на режим. Працівники державних заводів і підприємств, транспортники й шахтарі, викладачі та студенти з самого ранку почали страйкувати», - пише Тихановська.

Вона висловила впевненість в тому, що «приватний бізнес, релігійні громади, культурні та спортивні діячі, айтішники підтримають страйкуючих і зупинять свою роботу на день». Тихановська закликала білорусів підтримати працівників МАЗ, Гродноазот, МТЗ, МЗКТ, Нафтан, Білоруськалія й інших заводів, «адже вони сьогодні ризикують особистою свободою, щоб ми домоглися свободи для нашої країни».

Як відомо, 25 жовтня закінчився термін «Народного ультиматуму», пред'явленого Тихановською. Вона вимагала, щоб Лукашенко оголосив про відхід, у Білорусі припинилося насильство щодо мирних протестувальників, а політв'язнів звільнили. Умов ультиматуму виконано не було.

У Мінську 25 жовтня пройшла акція протесту «Народний ультиматум», що стала, за оцінками очевидців, однією з наймасовіших за останній час. Проти учасників акції співробітники правоохоронних органів застосували світлошумові гранати й, як стверджується, гумові кулі. Повідомляється про затриманих і поранених. ПЦ «Вясна» повідомив про 302 затриманих.

Вранці у понеділок міліція вже почала затримувати співробітників білоруського ДП «Гродно Азот», які не заходять на територію підприємства і відмовляються приймати зміну.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.