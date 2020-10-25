На протести у Мінську вийшли вже понад 100 тисяч осіб - ЗМІ

За оцінками журналістів, у марші на підтримку «Народного ультиматуму» у Мінську беруть участь понад 100 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

«Кореспонденти «Свабоди» оцінюють кількість учасників ходи у "100 тисяч і більше"», - йдеться у публікації.

Пізніше з'явилося повідомлення, що учасники маршу протесту почали розходитися у різні боки великими групами. О 16:08 було відкрито 12 станцій мінського метро, ​​закриті вдень на вхід і вихід.

Станом на 14:30 ПЦ "Вясна" опублікував імена 51 затриманого на акціях протесту у різних містах Білорусі.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

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Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

Фото: Радыё Свабода