На протести у Мінську вийшли вже понад 100 тисяч осіб - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.
«Кореспонденти «Свабоди» оцінюють кількість учасників ходи у "100 тисяч і більше"», - йдеться у публікації.
Пізніше з'явилося повідомлення, що учасники маршу протесту почали розходитися у різні боки великими групами. О 16:08 було відкрито 12 станцій мінського метро, закриті вдень на вхід і вихід.
Станом на 14:30 ПЦ "Вясна" опублікував імена 51 затриманого на акціях протесту у різних містах Білорусі.
Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.
Фото: Радыё Свабода