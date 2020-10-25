Правозахисники встановлюють імена затриманих на акціях в Білорусі

На недільній акції протесту в Мінську та інших містах Білорусі проходять затримання активістів, у тому числі журналістів. Станом на 16.00 правозахисники вже встановили імена 44 затриманих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ПЦ «Вясна».

Зокрема повідомляється, у яких містах затримали активістів.

Як повідомляв раніше Укрінформ, у Мінську в неділю є проблеми з мобільним інтернетом, закрито на вхід і вихід 12 станцій метро.

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У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.