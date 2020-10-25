На багатотисячній акції у Мінську почалися затримання журналістів і активістів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється в ТГ-каналі Білоруської асоціації журналістів.
«Затримано (в Мінську - ред.) фотографа Дмитра Дмитрієва «Новый час» і Святослава Зоркого (КП)», - йдеться в повідомленні.
Також Радыё Свобода повідомило про точкові затримання інших громадян - двох жінок з червоно-білими квітами і білоруського активіста Володимира Непомнящих.
До початку акції в центрі Мінська вже зібралися багатотисячні колони демонстрантів. Частина міста перекрита. До центру підтягнута спецтехніка, в тому числі водомети і силовики.
Раніше в Мінську до очікуваної акції протесту, в різних частинах білоруської столиці була зафіксована військова техніка і мікроавтобуси з силовиками.
Паралельно в деяких районах міста шикувалися ланцюги солідарності.
Як повідомляв раніше Укрінформ, у Мінську, де сьогодні очікуються акції на підтримку "Народного ультиматуму", виникли проблеми з мобільним інтернетом, закрито на вхід і вихід 12 станцій метро.
На акціях протесту в Білорусі регулярно затримують журналістів різних видань. Нерідко їм пред'являють звинувачення в участі в масових заворушеннях.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня вдень "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.
Фото: TUT.BY