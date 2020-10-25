До Мінська стягують війська і спецтехніку, на вулицях ставлять огорожі

У Мінську 25 жовтня, до очікуваної акції протесту, в різних частинах білоруської столиці зафіксована військова техніка і мікроавтобуси з силовиками.

Паралельно у деяких районах міста формуються ланцюги солідарності. Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«З самого ранку в Мінську в різних частинах міста була помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками. На площі Незалежності і біля музею ВВВ («Великої Вітчизняної війни» - ред.») виставили огородження. У деяких районах формуються ланцюги солідарності», - йдеться в повідомленні.

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Видання публікує все нові фото і відео, на яких в різних районах міста зафіксовано «автобуси і вантажівки, в яких зазвичай перевозять ОМОН і невідомих у балаклавах».

Одночасно на вулицях Мінська з ранку формуються «ланцюги солідарності».

Як повідомляв раніше Укрінформ, у Мінську, де сьогодні очікуються акції на підтримку "Народного ультиматуму", виникли проблеми з мобільним інтернетом, закриті на вхід і вихід 12 станцій метро.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.