Тихановська закликає білорусів не йти на роботу та навчання з 26 жовтня

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила гарантії для тих, хто підтримає народний страйк у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-служба Тихановської.

Вона закликала людей не виходити на роботу і навчання з 26 жовтня.

«Я підтримаю кожного білоруса, який приєднається до загальнонаціонального страйку. Кожного - це означає, що відповідальність робочі розділять зі студентами, підприємцями, сусідами по району, водіями, вченими, пенсіонерами», - заявила лідер опозиції.

Тихановська обіцяє всім страйкуючим підтримку від фонду BySol, у разі економічних репресій або втрати роботи.

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У разі, якщо Тихановська прийде до влади, вона обіцяє зокрема анулювати всі штрафи за несплату комунальних платежів; анулювати судимості і адміністративні штрафи; відновити на службі тих, хто втратив роботу; а також отримати фінансові амністії для тих, хто утримувався на роботі виплатами за контрактами.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Тихановська закликала силовиків до 25 жовтня, часу ультиматуму, оголошеного раніше Олександру Лукашенку, встати на сторону народу.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» в посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.