Тихановська оголосила силовикам дедлайн для переходу на бік народу

Тихановська оголосила силовикам дедлайн для переходу на бік народу

Укрінформ
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до правоохоронців. Вона закликала їх до 25 жовтня, ультиматуму, оголошеного раніше Олександру Лукашенку, стати на сторону народу. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в ТГ-каналі «Світлана Тихановська».

«25 жовтня ми оголосили Народний Ультиматум. І я хочу звернутися до співробітників силових відомств... У новій Білорусі потрібна ваша робота, потрібна система силових відомств. Тому зв'яжіться з нами, з фондами, зробіть публічне звернення з підтримкою свого народу. Виконайте присягу, яку кожен з вас давав білорусам», - заявила Тихановська.

При цьому опозиціонерка нагадала, що до закінчення «народного ультиматуму залишилося 5 днів».

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Як відомо, 13 жовтня Тихановська також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, тобто термін до 25 жовтня, щоб виконати три вимоги: оголосити про залишення поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Раніше, 16 жовтня, начальник головного управління по боротьбі з оргзлочинністю і корупцією МВС Білорусі (ГУБОЗіК) Микола Карпенков заявив про "гуманне" застосування зброї, в тому числі й вогнепальної, до протестувальників. «Найнебезпечніших "гострокопитних" ми з вулиці приберемо», - сказав при цьому Карпенков.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Телеграм Світлани Тихановської

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