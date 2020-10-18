Тихановську, Колесникову та Цепкало висунули на Нобелівську премію миру

Норвезький депутат від Християнсько-демократичної партії та член комітету із закордонних справ та оборони парламенту Норвегії Гейр Тоскедал виступив з ініціативою висунення білоруських опозиціонерок Світлани Тихановської, Марії Колесникової та Вероніки Цепкало на Нобелівську премію миру 2021 року.

Про це він заявив під час мітингу на підтримку Білорусі в Осло, організованого білоруською спілкою в Норвегії "РАЗАМ". Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Вони заслуговують високої оцінки за боротьбу за чесні вибори та натхнення для мирного протесту проти нелегітимного режиму в Білорусі", - зазначається в обґрунтуванні номінації.

«Ці три жінки зіграли особливу роль у боротьбі проти тоталітарного режиму у Білорусі. За це вони заслуговують Нобелівської премії миру», - сказав Тоскедал.

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Він також висловив сподівання, що їх висування "приверне ще більше уваги до мирної боротьби опозиції проти останнього диктатора Європи".

У вересні лідер найбільшої наднаціональної партії ЄС - Консервативно-європейської народної партії, Дональд Туск запропонував висунути Сергія та Світлану Тихановських на Премію миру.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Останніми днями вона відвідує європейські столиці та зустрічається з політиками ЄС.

Напередодні, у вівторок, на зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель у Берліні Тихановська заявила, що білоруський народ чекає припинення насильства, звільнення політв'язнів, проведення виборів, а також інвестиційну підтримку.

Раніше, 29 вересня Тихановська зустрічалася з президентом Франції Еммануелем Макроном під час його офіційного візиту до Литви. На зустрічі Макрон обіцяв зробити все, що в його силах, щоб сприяти вирішенню політичної кризи у Білорусі.

Фото: svaboda.org(RFE/RL)