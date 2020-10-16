Тихановська планує приїхати до Києва

Білоруська опозиціонерка, кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська висловила вдячність Україні за позицію щодо подій у її країні і анонсувала візит до Києва.

Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Тихановська звернула увагу на готовність Києва підтримати санкції проти білоруської влади, запроваджені Євросоюзом за фальсифікацію виборів та жорстоке придушення протестів.

«Ми дуже раді, що Україна зайняла потужну позицію щодо Білорусі, особливо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде свій перелік, можливо, підтримають запроваджені санкції ЄС. Це очевидний знак підтримки білоруських людей у боротьбі», - сказала опозиціонерка.

Тихановська, яка не визнала своєї поразки на президентських виборах у Білорусі, додала, що хотіла б вибудовувати партнерські відносини з Україною.

«Вони (українці – ред.) близькі нам історично і культурно. У мене часто на Заході питають: «чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ви починаєте говорити?». Я відповідаю: «ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми українську розуміємо, вони – нас. Наші мови дещо ближчі». Плануємо найближчим часом поїздку до Києва. Після місцевих виборів вже», – повідомила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, декілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.