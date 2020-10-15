У штабі Тихановської заперечують, що отримували пропозиції від влади

Світлана Тихановська не отримувала від влади жодних пропозицій домовитися.

Про це заявила її прессекретар Ганна Красуліна, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

"Пропозицій від влади закликати припинити акції протесту в обмін на звільнення всіх політичних в'язнів Світлані не надходила. Але навіть якби й надійшли, вона б відмовилася", - сказала Красуліна.

Раніше сайт openmedia з посиланням на джерело, близьке до лідера Координаційної ради, повідомив, що нібито влада Білорусі неофіційно зверталася до Тихановської, запропонувавши звільнити всіх політичних в'язнів, зокрема її чоловіка Сергія, якщо Світлана та її колеги по Координаційній раді звернуться до білорусів з закликом припинити акції протесту.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, декілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: Пул Первой