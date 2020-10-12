ЄС готує нові санкції проти білоруських чиновників, Лукашенко теж у списку - Боррель

Євросоюз дійшов політичної згоди щодо необхідності розширення санкцій проти білоруських чиновників, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі, та готовий доповнити перелік новими особами, включаючи Олександра Лукашенка.

Про це в понеділок під час пресконференції за підсумками Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні міністри підтвердили, що пан Лукашенко не має жодної демократичної легітимності, і надали політичне «зелене світло» до початку підготовки наступного пакета санкцій, який включатиме самого Лукашенка. Резолюція Ради ЄС була ухвалена сьогодні. І вона надсилає білоруській владі чіткий сигнал, що «бізнес як завжди» є надалі неможливим в наших відносинах», - наголосив Боррель.

Він зазначив, що ЄС готовий сприяти інклюзивному діалогу в Білорусі для мирного та демократичного виходу з кризи. Разом з цим доповнення списку офіційних осіб Білорусі, на які поширюються обмежувальні санкції ЄС, новими конкретними іменами, які було погоджено на зустрічі Ради міністрів ЄС, - це відповідь на розвиток ситуації в Білорусі.

«Вчора, у неділю, ми знову бачили непропорційне застосування сили проти учасників демонстрацій. Немає жодного сигналу щодо готовності білоруської влади вступити у будь-які обговорення. Вони не прийняли місію ОБСЄ, про яку ми говорили з міністром закордонних справ Білорусі. Відразу декілька країн представили свої варіанти переліку імен для санкційного списку, серед них – Лукашенко. Всі країни-члени прийняли цю пропозицію, розуміючи, що з боку Лукашенка немає жодної волі вступити в переговори або контакти з будь-яких питань, які могли б принести мирне демократичне рішення для ситуації в Білорусі», - додав Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі не вщухають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Олександр Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін в ході закритої від суспільства інавгурації.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Вчора, 11 жовтня, влада Білорусі продовжила жорстоко придушувати акції протесту, лише за офіційними повідомленнями були затримані більше 700 учасників демонстрації.