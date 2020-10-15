У Мінську проходить «Марш (не) інвалідів», ЗМІ повідомляють про затримання

У Мінську, на площі Незалежності, у четвер проходить акція людей з обмеженими фізичними можливостями «Марш (не) інвалідів», очевидці кажуть про кілька затриманнях.

Про це повідомляє Euroradio на своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"Під'їхали автобуси, вийшли силовики і схопили як мінімум одну людину", - йдеться в публікації.

За інформацією ЗМІ, учасники акції зібралися біля Червоного костьолу, там же, де раніше проходили марші матерів і пенсіонерів.

Також повідомляється, що в центрі міста ДАІ перекриває дорогу, звільняючи дві смуги.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Радіо Свобода